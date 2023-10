Starfield Lead Quest Designer verlässt das Spiel, um an einem weiteren Open-World-RPG zu arbeiten

HQ

Will Shen, der leitende Quest-Designer für Starfield und ein Bethesda-Entwickler, der Credits für The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 und Fallout 76 verdient hatte, verlässt das Unternehmen, um an einem neuen Open-World-RPG zu arbeiten.

Er tut sich mit Veteranen des Genres zusammen, um Wyrdsong mit Something Wicked Games zu entwickeln. Entwickler von Bethesda, Obsisian und BioWare sind alle Teil eines Teams für dieses Spiel. Wir wissen noch nicht viel darüber, aber es wird düster, übernatürlich und mit der Unreal Engine 5 erstellt.

Es gibt nicht viele Mitarbeiter bei Something Wicked Games, also sucht nicht so schnell nach einem Enthüllungstrailer oder ähnlichem, aber angesichts der beteiligten Talente könnte es sich lohnen, Wyrdsong im Auge zu behalten, während es weiter wächst.