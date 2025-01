Starfield Lead Quest Designer glaubt, dass die Spieler der großen Spiele überdrüssig sind

HQ

Größere Zahlen können beeindruckend sein. Jemandem zu erzählen, dass dein Spiel Hunderte von Stunden an Inhalten, Dutzende von fesselnden Nebenquests und eine Karte hat, die man in ihrer Gesamtheit eine Stunde lang durchqueren kann, war auf Anhieb ein großartiges Verkaufsargument. Jetzt scheint es jedoch eine Verschiebung hin zu weniger zu mehr gegeben zu haben, und der ehemalige Bethesda-Entwickler und Starfield Quest-Designer Will Shen glaubt, dass die Spieler der massiven Erlebnisse überdrüssig geworden sind.

"Wir erreichen einen Punkt, an dem die Menschen müde sind", sagte er gegenüber Kiwi Talkz. "Ein wachsender Teil des Publikums ist es leid, mehr als 30, mehr als 100 Stunden in ein Spiel zu investieren. Sie haben bereits die Spiele, zu denen sie immer wieder zurückkehren werden, und das Hinzufügen eines weiteren zu dieser Liste ist eine große Aufgabe. Es ist immer eine große Aufgabe."

Wenn die Spieler älter werden und ihr Leben geschäftiger wird, wird es unglaublich schwierig, sich auf ein 100+ Stunden Rollenspiel festzulegen. Sicher, hier und da gibt es das eine oder andere Spiel, bei dem man nicht anders kann, als es zu spielen, aber insgesamt kann es sich eher entmutigend als aufregend anfühlen, jetzt in ein riesiges Erlebnis einzusteigen. Der Monat Februar wird mindestens vier sehr tiefgründige RPGs enthalten, und du wirst nicht in der Lage sein, alle in diesem Monat zu schlagen.

Oder, was denkst du? Sollten Spiele weiter für größer = besser laufen?