Starfield lässt uns schneller essen, bevor wir die Überlastung beheben

Jonas und viele andere mögen Starfield wirklich, aber es lässt sich nicht verbergen, dass das Spiel einige ernsthafte Probleme hat. Einige der häufigsten Beschwerden, die ich gesehen habe (neben denen über Bugs und technische Probleme), sind, wie schnell man überlastet wird, keine Karten für Städte hat und zu viel Zeit in Menüs verbringt. Es scheint, als ob dieses letzte Bit eines der am höchsten priorisierten und / oder am einfachsten zu behebenden ist.

Bethesda hat eine Erklärung darüber veröffentlicht, welche Art von Updates Starfield in Zukunft erhalten wird, und macht deutlich, dass die Entwickler technische Probleme und Fehler ausbügeln wollen, bevor sie sich wirklich auf Funktionen konzentrieren, um die die Spieler gebettelt haben.

Es hört sich jedoch so an, als würden wir eher früher als später einige Änderungen an der Lebensqualität erhalten, und das Team sagt, dass es daran arbeitet, uns Stadtpläne zu geben. Nicht, dass es oberste Priorität hätte, diese zu bringen, da Todd Howard und seine Crew uns diese Liste der "von der Community gewünschten Funktionen" gegeben haben, die in den ersten Updates für Starfield nach dem heutigen Hotfix implementiert werden:



Helligkeits- und Kontrastregler



HDR-Kalibrierungsmenü



FOV-Schieberegler



Nvidia DLSS-Unterstützung auf dem PC



Unterstützung für 32:9-Ultrawide-Monitore auf dem PC



Essen-Button für Essen



Das bedeutet zumindest, dass wir keine Lebensmittel in unser Inventar aufnehmen und dann in unsere Speisekarte gehen müssen, um sie viel länger zu essen, da wir irgendwann in naher Zukunft in der Lage sein werden, die Vorteile sofort zu nutzen.

Schließlich wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die integrierte Mod-Unterstützung Anfang 2024 eintreffen soll, sodass wir die verrücktesten Kreationen wahrscheinlich erst dann sehen werden.

Welche Art von Änderungen wünschen Sie sich zuerst?