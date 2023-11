Starfield ist jetzt weniger beliebt als das 12-jährige Skyrim

HQ

Trotz des massiven Hypes vor der Veröffentlichung und der wilden Versprechungen endloser Erkundungen hat sich schnell herausgestellt, dass Bethesdas Weltraum-Rollenspiel stark an Popularität verloren hat. Mehrere große Foren sind überfüllt mit Spielermeinungen von denen, die die Nase voll haben, während die Zahl der aktiven Spieler auf Steam unter 20.000 gefallen ist, was natürlich erschreckend niedrig für ein so großes und aktuelles Spiel ist. Gleichzeitig berichtet SteamDB, dass das 12 Jahre alte Skyrim Starfield regelmäßig übertrifft, bizarr genug.

Spielst du Starfield?