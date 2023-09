Starfield ist die am schnellsten verkaufte neue IP des Jahres in Europa

HQ

Wir wussten bereits, dass Starfield einen wirklich guten Start hatte, da es alle möglichen Rekorde gebrochen hat, aber bisher haben wir keine Verkaufszahlen, da Microsoft diese selten teilt. Glücklicherweise haben wir dank GamesIndustry.biz jetzt zumindest einen Hinweis darauf erhalten, wie sich Starfield in Europa umsatzmäßig entwickelt hat.

Sie haben jetzt enthüllt, dass Starfield das am fünftschnellsten verkaufte Spiel des Jahres in Europa ist, übertroffen nur von Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Star Wars Jedi: Survivor - was auch bedeutet, dass es die Veröffentlichungen von Spielen wie Final Fantasy XVI und Resident Evil 4 geschlagen hat. Das bedeutet auch, dass es sich um die am schnellsten verkaufte neue IP des Jahres 2023 in unserem Teil der Welt handelt.

Während dies an sich schon beeindruckend ist, sollte auch beachtet werden, dass diese Zahlen auf Verkäufen basieren und eine ganze Reihe von Spielern Starfield über ihr Game Pass-Abonnement erhalten haben, das überhaupt nicht enthalten ist. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anzahl der Leute, die Starfield bekommen und spielen, viel höher ist, als die am schnellsten verkauften Charts anzeigen.

Hast du Starfield gekauft, oder spielst du über den Game Pass oder gar nicht?