Starfield ist der "größte Bethesda-Spielstart aller Zeiten"

Obwohl es ab dem 1. September einen Early Access für Leute gab, die die Deluxe-Editionen von Starfield gekauft hatten, war die eigentliche offizielle Veröffentlichung am 6. September. Die meisten Leute haben wahrscheinlich eine Lawine neuer Spieler erwartet, die bei der Premiere mit Bethesda in den Weltraum fliegen, und naja... Das ist so ziemlich passiert.

Der offizielle Starfield-Account auf X hat gerade bekannt gegeben, dass bereits über 6 Millionen Menschen das Spiel gespielt haben. Während Anfang dieser Woche bekannt wurde, dass es sich wirklich gut verkauft hat, umfasst diese neue Zahl auch Game Pass-Spieler. Damit ist es der "größte Bethesda-Spielestart aller Zeiten".

Wir gehen davon aus, dass dieses Ergebnis am Wochenende sehr schnell weiter wachsen wird. Was haltet ihr bisher von dem Spiel?