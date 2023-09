Starfield ist das am zweithäufigsten gesehene First-Party-Spiel aller Zeiten auf Twitch

HQ

Auch wenn wir immer noch keine Verkaufszahlen oder Spielerzahlen haben - was ehrlich gesagt nicht so seltsam ist, da Starfield technisch gesehen noch nicht veröffentlicht wurde - haben wir einige Anzeichen dafür gesehen, dass es gut funktioniert.

Am Wochenende berichteten wir, dass nicht nur die Verkäufe der Xbox Series X bei Amazon um über 1000 % gestiegen sind, sondern auch 245.183 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht haben (eine Zahl, die nur Personen umfasst, die die teureren Editionen gekauft haben, um den fünftägigen Vorabzugang zum Spiel zu erhalten). Jetzt haben wir ein weiteres Anzeichen dafür gesehen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen könnten, zumindest was das Interesse angeht.

Es ist TwitchTracker, der enthüllt, dass Starfield jetzt als das First-Party-Spiel mit der zweithöchsten aufgezeichneten Anzahl gleichzeitiger Zuschauer aller Zeiten aufgeführt ist und Titel wie The Last of Us: Part II, God of War: Ragnarök und Pokémon Legends Arceus. Obwohl dies definitiv sehr beeindruckend ist, verdient es erwähnt zu werden, dass Starfield als Nummer 42 aufgeführt ist, was bedeutet, dass 41 Spiele vor ihm liegen, aber nur eines davon ist ein First-Party-Spiel.

Welcher First-Party-Titel führt also das Rudel an? Es ist eigentlich ein weiterer Microsoft-Titel; Minecraft. Und Minecraft ist die Nummer eins in den Charts. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch Starfield.