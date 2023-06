Starfield hat vier Hauptoptionen für die Romanze

HQ

Todd Howard hat bestätigt, dass nur die vier Haupt-NPCs von Constellation vollständige Romantik-Questreihen haben werden.

Im Gespräch mit Kinda Funny Games erklärte Howard auf die Frage, welche Gefährten romantisiert werden können, dass "die vier Hauptkonstellations-NPCs diejenigen sind, die vollständige Questreihen für sie und Romantik unterstützen".

Es ist wahrscheinlich, dass dies zu ausgefeilteren und andersartigen Partnern führen wird, ähnlich wie bei Mass Effect oder Cyberpunk 2077, anstatt des alten Bethesda-Systems, bei dem Sie nur eine spezielle Halskette tragen konnten, mit der Sie dann jede gewünschte Braut in Ihr Zuhause stopfen konnten.

Dennoch scheint es ziemlich seltsam, dass in einem so massiven Spiel unsere Möglichkeiten, Beziehungen zu Gefährten aufzubauen, auf einige wenige Möglichkeiten beschränkt sind, die sich alle um Constellation drehen, wenn Sie also einen Weltraumpiraten-Ehemann wollten, werden Sie etwas verpassen.

Was hältst du von den Romantikoptionen von Starfield?