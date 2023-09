Starfield hat mehr als 10 Millionen Spieler

HQ

Es gab nie einen Zweifel daran, ob Starfield eines der beliebtesten Spiele des Jahres 2023 werden würde oder nicht, daher war es nicht verwunderlich, zu erfahren, dass die erste neue IP von Bethesda Game Studios seit mehr als zwei Jahrzehnten bereits vor ihrem "offiziellen Start" mehr als 2 Millionen Spieler hatte, Rekorde auf Steam brach und Bethesdas größter Spielestart aller Zeiten wurde. Nicht, dass es dabei aufhören würde.

Bethesda gibt bekannt, dass mehr als 10 Millionen Spieler in den ersten zwei Wochen Starfield gespielt haben. Es ist natürlich erwähnenswert, dass dies keine verkauften Kopien sind, da Millionen von ihnen das fantastische Weltraumabenteuer über den Game Pass genießen, aber es ist immer noch sehr beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass The Elder Scrolls V: Skyrim einen Monat braucht, um einen ähnlichen Meilenstein zu erreichen. Die Zeit wird zeigen, wie nahe Starfield in ein paar Jahren an die insgesamt 60 Millionen verkauften Exemplare von Skyrim herankommt.