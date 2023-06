Starfield hat keine 60fps auf Xbox Series X/S

HQ

Jede einzelne Person von Bethesda hat immer sehr vorsichtig und vage geantwortet, wenn sie gefragt wurde, wie hoch die angestrebte Bildrate und Auflösung für Starfield auf den Konsolen der Xbox-Serie sein wird... Bis jetzt.

Todd Howard bestätigt gegenüber Starfield-performance-and-frame-rate-on-xbox-series-x-and-s">IGN, dass Starfield auf der Xbox Series X mit 4k und 30 Bildern pro Sekunde laufen wird, während sich Besitzer der Xbox Series S mit 1440p und 30fps begnügen müssen. Der Grund ist ganz einfach, auch wenn ich sicher bin, dass viele es in Frage stellen werden:

"Wir sperren es bei 30, weil wir diese Wiedergabetreue wollen, wir wollen all das Zeug. Davon wollen wir nichts opfern."

Kein Wunder, wenn man die Geschichte des Studios bedenkt. Howard sagt jedoch etwas, das mich überraschen würde, wenn es völlig wahr wäre:

"Glücklicherweise haben wir es in diesem Fall großartig zum Laufen gebracht. Es läuft oft weit darüber hinaus. Manchmal sind es 60. Aber auf den Konsolen sperren wir es, weil wir die Konsistenz bevorzugen, bei der Sie nicht einmal darüber nachdenken. Und wir wollen niemals auf dieses Erlebnis verzichten, das unsere Spiele zu etwas ganz Besonderem macht. Es fühlt sich also großartig an. Wir sind sehr zufrieden damit, wie es sich auch in der Hitze des Gefechts anfühlt. Und wir brauchen diesen Spielraum, denn in unseren Spielen kann wirklich alles passieren."

Wird Starfield tatsächlich die meiste Zeit mit flüssigen 30 fps laufen? Sicher, sie müssen es dieses Mal nicht auf PlayStation-Konsolen zum Laufen bringen, aber die enttäuschende Leistung von Redfall beweist, dass dies nicht unbedingt bedeutet, dass es einfach ist, ein Spiel gut zum Laufen zu bringen.

Was halten Sie davon?