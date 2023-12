Starfield hat jetzt 12 Millionen Spieler überschritten

HQ

Erst kürzlich wurde uns gesagt, dass Starfield den Meilenstein von 11 Millionen Spielern überschritten hat, und erst Mitte September, kurz nach dem Start, schaffte es der Titel, die Mega-10-Millionen-Spieler-Marke zu überschreiten. Nun, jetzt können wir hinzufügen, dass die neueste Anstrengung von Bethesda Game Studios den Meilenstein von 12 Millionen Spielern überschritten hat.

Wie Microsoft Gaming-Chef Phil Spencer bei einem Panel während der CCXP in Brasilien am Wochenende enthüllte, erklärte der Xbox-Manager: "Starfield hat seit dem Start von Starfield jetzt über 12 Millionen Spieler und es befindet sich immer noch in unseren Top 10 der meistgespielten Spiele unserer Studios. Also vielen Dank an alle für all die Unterstützung bei Starfield und dafür, dass es ein enormer Hit wird."

Trotz ziemlich anständiger Spielerzahlen hat Starfield bisher Schwierigkeiten, Nominierungen und Auszeichnungen bei den verschiedenen Preisverleihungen zu erhalten, die zu dieser Jahreszeit und darüber hinaus stattfinden. Denkst du, dass Starfield mehr im Sinne von Auszeichnungen gefeiert werden sollte?