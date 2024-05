Starfield hat durch das neue Update einen enormen Schub erhalten

HQ

Letzte Woche kam das mit Spannung erwartete Mega-Update von Starfield auf den Markt, das einige der am häufigsten nachgefragten Funktionen wie bessere Karten und die Möglichkeit, mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox zu spielen, hinzufügte.

Und anscheinend war das genau das, was gebraucht wurde, denn jetzt meldet TrueAchievements einen großen Anstieg der Spielerzahlen. Bei der Messung eines Querschnitts von über zwei Millionen aktiven Xbox-Konten aus der ganzen Welt (einschließlich derjenigen, die kein Konto auf der Website haben) haben sie festgestellt, dass die Anzahl der Spieler in der letzten Woche um 72 % gestiegen ist - was dazu führte, dass Starfield neun Plätze kletterte und wieder in den Top-20 war.

Ob dies nur ein vorübergehender Schub ist, etwas, das in Zukunft konstant bleibt oder sogar zunimmt, bleibt abzuwarten, aber klar ist, dass die Community mit dem Update sehr zufrieden zu sein scheint. Wenn Sie Starfield noch nicht gespielt haben oder darüber nachgedacht haben, zurückzukehren - jetzt ist eine großartige Gelegenheit dazu.