Starfield gibt im neuen Trailer einen schnellen Überblick über Bethesdas neues Universum

Vor zwei Monaten hat Bethesda Game Studios plötzlich beschlossen, drei kurze Videos mit verschiedenen Gebieten aus Starfield zu veröffentlichen. Wer Spaß daran hat, Details aus Trailern zu analysieren, der wird sich über die neu gefundene Marketing-Offensive freuen, die wir in den kommenden Wochen und Monaten offenbar vom Microsoft-Studio erwarten dürfen.

In einem neuen Video zeigt der Design Director des Spiels, Emil Pagliarulo, einige Konzeptzeichnungen, die Starfield physisch im All verorten sollen. Wir sehen die beiden Hauptfraktionen, die für die Unruhen im Universum verantwortlich sind, und es gibt den kürzesten Spieler-Pitch, den ihr in letzter Zeit gehört haben werdet. Es ist eine Kunst, in wenigen Worten alle wichtigen Informationen rüberzubringen.