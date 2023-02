Starfield ganz oben auf der Wunschliste von Steam's

HQ

Das Rennen um den Top-Wunschplatz im Steam-Store ist eröffnet, und Bethesdas Starfield befindet sich derzeit in der Pole-Position.

Der ehrgeizige kommende Sci-Fi-Action-Rollenspieltitel ist das neueste Projekt des Entwicklers, und Fans des Genres und des Studios verlangen eindeutig danach, es in die Hände zu bekommen, wenn man den Metriken von Steam glauben darf.

Überraschenderweise hat Sons of the Forest, die Fortsetzung des Hits The Forest aus dem Jahr 2014, Schwierigkeiten, auf der Wunschliste mitzuhalten, obwohl sie gerade erst in den Early Access eingestiegen ist. Während dies seine Popularität erhöht hat, ist seine Anziehungskraft nicht so stark wie die anderen Top-Konkurrenten.

Platz zwei ist Dark and Darker, der die zeitlose Nische trifft, die alle großen Fantasy-Kacheln meistern müssen - Dungeon Crawling - und versucht, die Formel zu verbessern.

Auf Platz drei ist Party Animals, ein Spiel, das seit einiger Zeit angeteasert wird und tatsächlich die größte Anhängerschaft (pro Steam's Zahlen) aller Titel hat, die um die ersten Plätze konkurrieren.

Und schließlich klammert sich das lang erwartete Hollow Knight: Silksong an Nummer vier an seinen Platz.

