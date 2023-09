Starfield führt die britischen Boxed-Game-Charts an

HQ

Mit einer ganzen Reihe verschiedener Spiele, die alle letzte Woche auf den Markt kamen, gibt es in den britischen Box-Game-Charts tatsächlich einige Neuzugänge. Wie erwartet, führt Starfield angesichts seines kolossalen Starts die Liste an und stößt Hogwarts Legacy vom Thron, aber auch zwei neue andere Spiele kommen in die Top Ten.

Mit dem siebten Platz hat es NBA 2K24 auf die Liste geschafft, und als Neunter schließt sich auch Fae Farm dem Kampf an. In Bezug auf die Spiele, die den Rest der Top Ten ausmachen, sieht das wie folgt aus:



Starfield

Hogwarts-Vermächtnis

Mario Kart 8 Deluxe

Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga

Mortal Kombat 11 Ultimate

The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs

NBA 2K24

Grand Theft Auto V

Feenhof

Minecraft



In Bezug auf die anderen Neuzugänge für diese Woche findet sich Crime Boss: Rockay City auf Platz 22 wieder, während Dark Souls Trilogy auf Platz 31 und Cyberpunk 2077 auf Platz 32 liegt. Einige weitere interessante Änderungen sind, dass Armored Core VI: Fires of Rubicon vom fünften auf den 20. Platz zurückgefallen ist, während The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition vom 37. auf den 15. Platz katapultiert wurde.