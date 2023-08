Starfield fast einen Protagonisten mit Stimme gehabt hätte

HQ

Gesprochene Protagonisten in RPGs können ein umstrittenes Thema sein. Ohne Synchronsprecher gäbe es nicht die ikonischen Lieferungen von Commander Shepard, dem Wanderer in Fallout 4 und vielen anderen denkwürdigen Spielercharakteren.

Aber Bethesda hat sich für sein kommendes Sci-Fi-Rollenspiel Starfield entschieden, einen anderen Ansatz zu wählen. Im Gespräch mit Polygon war der Weg zu einem stimmlosen Protagonisten in Starfield kein geradliniger und es dauerte einige Zeit, bis man ihn herausgefunden hatte.

"Zu Beginn des Spiels hatten wir einen Protagonisten mit Stimme", sagt Lead Designer Emil Pagliarulo. "In der Vorproduktion war geplant, einen Protagonisten mit Stimme zu haben. Wir engagierten einen Schauspieler, wir bekamen die Stimme, wir hörten ihm zu und dachten: 'Weißt du was, dieser Typ ist zu spezifisch.' "Was sind dann die Möglichkeiten? Haben wir, wie einige RPGs, vier Stimmen? Haben wir eine Stimme, stellen aber jemand anderen ein, der bequemer ist? Aber [in Starfield] kann man jede Art von Person machen. Wir erkannten, dass der einzige Weg, es wirklich zu tun und den Spieler die Person sein zu lassen, die er sein möchte, darin bestand, einen Protagonisten ohne Stimme zu haben.""Es gibt ein großes Argument, wenn Spieler in Fallout 4 und anderen RPGs es nicht mögen, eine Dialogzeile oder eine Spielerantwort zu lesen, und dann klicken sie darauf und erhalten [eine andere gesprochene Zeile]. Aber das Problem ist, dann liest man es, und dann klickt man darauf, und man muss warten, bis sie dasselbe sagen. Das ist also auch nicht ideal. Dann kamen wir einfach zu der Frage, was wäre, wenn wir einfach SMS schreiben würden? Und es war einfach sehr befreiend. Und ich meine, wir haben über 200.000 Zeilen gesprochener Dialoge in Starfield ohne gesprochene Protagonisten. Und es war kein Protagonist mit Stimme, der es uns ermöglichte, eine so große Welt zu erschaffen."

Es scheint die sicherere Option zu sein, den Spielern einen stimmlosen Charakter zu geben, da sie sich dann vorstellen können, dass die Stimme so klingt, wie sie möchten. Wir werden auch weiterhin vertonte Nebencharaktere bekommen, so dass es im Weltraum nicht völlig still sein wird.