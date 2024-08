Starfield Erweiterung Shattered Space bekommt ein Veröffentlichungsdatum

HQ

Starfield wird weiter mit neuem Material erweitert, und bereits heute Abend können diejenigen, die es kaum erwarten können, in Bethesdas Weltraum-Rollenspiel in einem neuen Fahrzeug herumzufahren, dies über ein neues Update tun. REV-8 ist ein neues Buggy-Auto, das um die vielen verschiedenen Planeten des Spiels gefahren werden kann, und zusätzlich zu vier robusten Rädern ist die Maschine mit Boost-Raketen ausgestattet, die es ermöglichen, vorwärts zu schweben, wenn die Schwerkraft dich nach unten ziehen will.

Das fragliche Update kann von allen kostenlos heruntergeladen werden, und am Ende des Trailers (den ihr unten sehen könnt) bekommen wir auch ein paar Sekunden aus der kommenden Erweiterung namens Shattered Space zu sehen. Bisher hatten wir kein Veröffentlichungsdatum für das betreffende Add-on, aber jetzt wissen wir, dass es am 30. September veröffentlicht wird.