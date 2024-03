Starfield erhält mit einem neuen Update Verbesserungen für die Lebensqualität

HQ

Bethesda arbeitet weiter an seinem Weltraum-RPG Starfield und hat nun ein Update mit mehreren gewünschten Verbesserungen veröffentlicht, unter anderem, dass es keinen Digipick mehr kostet, "Rückgängig" zu wählen, wenn man versucht, Sicherheitsschlösser zu knacken.

Eine andere Sache, über die sich die Leute beschwert haben, ist, dass es früher nicht möglich war, Türen zu öffnen oder Materialien zu ernten, wenn der Scanner eingeschaltet war, was jetzt behoben wurde. Der Fotomodus hat auch einige weitere Funktionen erhalten und das Spiel speichert etwas öfter automatisch. Seht euch unten die vollständige Liste aller Neuerungen in Update 1.10.31 an: