Starfield erhält jährliche Story-Erweiterungen

HQ

Während Starfield bei seiner Premiere im letzten Jahr allgemein hohe Punktzahlen erhielt, heißt das nicht, dass es ohne Kritiker war, und der Konsens war, dass es nicht ganz die gleichen Höhen wie The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 erreichte.

Seitdem hat Bethesda hart an dem Abenteuer gearbeitet und einige dringend benötigte Verbesserungen hinzugefügt, und in diesem Herbst wird die Story-Erweiterung Shattered Space veröffentlicht. In einem neuen Interview mit Veteran und Bethesda-Legende Todd Howard auf dem YouTube-Kanal MrMattyPlays nutzte er die Gelegenheit, um mehr darüber zu verraten, was Bethesda auf Lager hat.

Unter anderem erfahren wir, dass Bethesda jährliche Story-Erweiterungen für Starfield plant und bereits an einer weiteren arbeitet, die 2025 erscheinen soll. Aber vorher wird wie gesagt Shattered Space veröffentlicht, das anscheinend hauptsächlich aus einer komplett handgefertigten Region für ein traditionelleres Erlebnis bestehen wird, und Howard vergleicht es mit der Fallout 4-Erweiterung Far Harbor.

Howard sagt auch, dass Starfield jetzt über 14 Millionen Spieler mit durchschnittlich etwas mehr als 40 Stunden pro Person erreicht hat, was natürlich zeigt, warum sie daran interessiert sind, weiterhin neue Inhalte anzubieten.