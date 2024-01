Starfield erhält ein massives Update mit über 100 Korrekturen

HQ

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Starfield am Mittwoch dieser Woche ein großes Update mit über hundert Fehlerbehebungen und Anpassungen erhalten wird. Leider wurde dieses Ziel verfehlt, aber nur um einen Tag und das massive Update ist jetzt in der Steam-Beta verfügbar, die in den kommenden zwei Wochen auch für andere Plattformen (reguläres Steam, Windows und Xbox) erscheint.

Die meisten dieser Änderungen sind tatsächlich eine Verbesserung der Lebensqualität, aber auch Dinge wie die Behebung des Fehlers, " der dazu führen könnte, dass ein Asteroid einem Raumschiff im Weltraum folgt". Bethesda schreibt auch, dass " wir weiterhin etwa alle sechs Wochen einen stetigen Strom von Updates haben werden, also wenn Sie Ihr Problem unten nicht behoben sehen, verlieren Sie nicht den Glauben".

Hier erfährst du, was geändert, angepasst oder hinzugefügt wurde. Wir können Ihnen auch empfehlen, unseren Testbericht zu lesen, wenn Sie mehr über Starfield erfahren möchten.