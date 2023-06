Starfield enthüllt im neuen Trailer weitere Informationen zur Geschichte

HQ

Starfield sieht in Bezug auf den Umfang wie ein riesiges Spiel aus, aber selbst wenn es eine ganze Galaxie zu erkunden gilt, gibt es eine zentrale Erzählung, die uns durchgehend an ein Hauptziel bindet.

Einen kleinen Vorgeschmack auf diese Geschichte haben wir im neuen Trailer von Starfield bekommen. Damit und mit all dem Gameplay und den Informationen, die wir bei der Starfield Direct gesehen haben, wissen wir jetzt eine Menge über das Sci-Fi-Abenteuer, in das wir später in diesem Jahr einsteigen werden.

Schaut euch den Trailer unten an und bleibt dran, um alle Details zu analysieren, die auf der Starfield Direct enthüllt werden.