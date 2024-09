Starfield: Die Liste der Errungenschaften von Shattered Space gibt uns Hinweise darauf, was uns erwartet

HQ

Starfield hat in letzter Zeit einen ziemlich deutlichen Anstieg der Spielerzahlen erhalten und wir gehen davon aus, dass sie auch in diesem Monat weiter wachsen wird. Am 30. September erscheint die vom Sci-Fi-Horror inspirierte Erweiterung Shattered Space.

Hier besuchen wir den mysteriösen Heimatplaneten des Hauses Va'Ruun, und es gibt noch vieles, was wir nicht wissen. Jetzt wurde jedoch die Erfolgsliste der Erweiterung enthüllt, und dank dessen haben wir ein wenig mehr Informationen darüber erhalten, was auf uns zukommt. Wenn du allergisch auf (zugegebenermaßen milde) Spoiler reagierst, empfehlen wir dir, stattdessen etwas anderes zu lesen.



Was bleibt - Vervollständigen Sie "Was bleibt"

Das Versprochene, Gebrochene - Schließe "Das Versprochene, Zerbrochene" ab

Eifrige Übergriff - Schließe "Eifrige Übergriffigkeit" ab

Konflikt in der Überzeugung - Schließe "Konflikt in der Überzeugung" ab

Exhumierung der Vergangenheit - Schließe "Exhumierung der Vergangenheit" ab

Die andere Seite - Vervollständige "Die andere Seite"

Die Skalierte Zitadelle - Schließe "Die Skalierte Zitadelle" ab

Das große Unbekannte - Entdecke 50 Orte auf Va'ruun'kai

Stelle dich deinen Ängsten - Besiege 25 Vortex-Schrecken

Erlösungsbogen - Besiege 10 Erlöste

Fünf Gleiche - Stelle eine von jeder Art von Vortex-Granate her

Retter des Verheißenen - Hilf dem Volk von Va'ruun'kai



Wie ihr seht, gibt es mindestens 50 verschiedene Orte zu besuchen, und wir erhalten auch einige Informationen über neue Feinde und Waffen sowie einen Hinweis darauf, welche Herausforderungen uns in der Handlung erwarten.

Wir werden Shattered Space natürlich rezensieren, aber wann genau wir unseren Text veröffentlichen werden, bleibt abzuwarten.