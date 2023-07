Starfield Dateigröße ist ungefähr so galaktisch, wie du vielleicht erwartet hättest

HQ

Wir sind genau zwei Monate und einen Tag von der Veröffentlichung von Starfield entfernt, einer brandneuen Serie von Bethesda, die uns unsere Galaxie auf eine Weise erkunden lässt, die als "Skyrim im Weltraum" beschrieben wurde.

Jetzt hat Bethesda Game Studios die Xbox Store-Seite mit Informationen über die Dateigröße des Spiels aktualisiert. Wie Sie wahrscheinlich erwartet haben, ist es ein ziemlich massives Stück und benötigt nicht weniger als 125 Gigabyte Speicherplatz. Dies ist auch eine Zahl, die wahrscheinlich mit mehr Inhalten und Updates weiter wachsen wird.

Der Grund, warum das Spiel so groß ist, ist, dass uns unzählige Biome, über 1.000 Planeten zum Besuchen, mehrere wirklich große Städte zum Erkunden, Weltraumschlachten und vieles mehr versprochen werden. Starfield hat außerdem über 300 Synchronsprecher, die fast so viele Dialogzeilen liefern wie The Elder Scrolls: Skyrim und Fallout 4 zusammen.

Starfield erscheint am 6. September für PC und Xbox Series S/X (und ist ab Tag 1 im Game Pass enthalten).

Danke GameRant