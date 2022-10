Starfield beschreibt Einschränkungen und Verbesserungen in neuen Videos

HQ

Bethesda und Xbox haben Starfield nur dreimal auf großen Bühnen gezeigt, daher kann ich verstehen, dass viele von euch noch viele Fragen zu dem mit Spannung erwarteten Spiel haben. Glücklicherweise beginnen die Entwickler, immer mehr von ihnen zu beantworten. Erwarten Sie, dass Sie in Zukunft noch mehr Antworten erhalten.

Das liegt daran, dass diejenigen von uns, die Teil des Constellation-Programms von Starfield sind, das erste in einer Reihe von Q & A-ähnlichen Videos erhalten haben, in denen Game Director Todd Howard viele anhaltende Fragen zum Projekt beantwortet. Dieser bestreitet nicht nur, dass die früheren Behauptungen über Starfield fast viermal so viele Dialogzeilen wie Fallout 4 haben werden, indem er angibt, dass er mit seinen 252.953+ im Moment etwa zweieinhalb Mal so viele hat. Es zeigt auch, dass sie die Idee eines realistischen Kraftstoffsystems für unsere Raumschiffe aufgegeben haben und stattdessen mit einer Version gelandet sind, die begrenzt, wie weit wir auf einmal reisen können. Streuen Sie tiefere und vielfältigere Quests ein und können Sie negative Eigenschaften entfernen, indem Sie bestimmte Quests oder Aktivitäten abschließen und das Überzeugungssystem verbessern, und es ist sicher zu sagen, dass Starfield immer noch wie das bisher ehrgeizigste Spiel der The Elder Scrolls V: Skyrim-Entwickler klingt.