Stardew Valleys Soundtrack bekommt eine weltweite Konzerttournee

Stardew Valley ist eines der größten Indie-Spiele des letzten Jahrzehnts, mit vielen Spielern, die unglaublich an ihrer pixeligen Farm hängen. Jetzt soll der Soundtrack des Spiels auf Welttournee gehen.

SOHO Live, das in Tokio ansässige Live-Musikunternehmen, hat Stardew Valley: Festival of Seasons angekündigt, ein Konzerterlebnis, das mit Eric ConcernedApe Barone, dem Schöpfer des Spiels, produziert wurde. Es geht durch die USA mit Stopps in Europa, Asien und Australien.

"Musik, die die Fans aus dem Spiel kennen und lieben, wird von einem Kammerorchester mit lokalen Top-Talenten gespielt und verspricht eine intime Aufführung, die der entspannenden Atmosphäre des Spiels treu bleibt", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Show wird in Segmente unterteilt, die jeweils eine der vier Staffeln repräsentieren.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 13. Oktober, und weitere Informationen finden Sie auf der Website hier. Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, lohnt es sich, diese so schnell wie möglich zu überprüfen, da es nur wenige Termine in Australien, Europa und Asien gibt.