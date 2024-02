Stardew Valley wird acht Jahre alt und feiert mit neuem Update

HQ

Acht lange Jahre sind vergangen, seit Stardew Valley offiziell auf dem PC veröffentlicht wurde, und um diesen Anlass zu feiern, hat Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone das Datum des kommenden Updates bekannt gegeben - Version 1.6, die am 19. März in weniger als drei Wochen veröffentlicht wird. Und in einer Nachricht an alle Fans schrieb Barone:

Hallo zusammen, heute ist der 8. Jahrestag von Stardew Valley. Das ist eine lange Zeit, ich kann nicht glauben, dass es schon so lange her ist. Aber das Spiel läuft großartig, vor allem hier auf Steam, der ersten Plattform, auf der ich das Spiel veröffentlicht habe, und ich habe es immer als "Zuhause" betrachtet. Es ist eine Ehre, dass Stardew Valley hier auf Steam so gut angekommen ist, und ich danke euch allen, dass ihr das Spiel gespielt und eine coole Community darum herum geschaffen habt!

Was genau in Version 1.6 enthalten sein wird, wurde bewusst geheim gehalten, und abgesehen von einem kleinen Vorgeschmack ermutigt er alle Spieler, alles Neue auf eigene Faust zu entdecken.

Dieses Update fügt dem Spiel einige neue Inhalte hinzu. Ich werde die Patchnotes am Tag der Veröffentlichung veröffentlichen, aber ich denke, es würde euch mehr Spaß machen, einfach das Update zu spielen und alles selbst zu entdecken. Das Update funktioniert perfekt mit deinen bestehenden Speicherdateien, aber ich würde empfehlen, eine neue Datei zu beginnen, um all die neuen Dinge in den Kontext zu bekommen (und weil es immer Spaß macht, eine neue Datei zu beginnen). Möglicherweise möchten Sie sogar mit dem neuen Farmtyp beginnen.

Spielst du immer noch Stardew Valley und freust dich auf Version 1.6?