Stardew Valley veröffentlicht einen Patch mit kleineren Korrekturen für Vanilla-Spieler auf dem PC

HQ

Es ist etwas mehr als eine Woche her, dass ConcernedApe Version 1.6 auf KonsolenStardew Valley veröffentlicht hat. Ein Update, das eine Fülle von Inhalten hinzufügte, sowohl offene als auch versteckte, und ein bereits nahezu perfektes Farmsimulator-Erlebnis weiter bereicherte, wie wir Ihnen in unserem letzten Test berichtet haben. Nun ist die PC-Version diejenige, die einen kleinen Patch in Bezug auf diese Version erhalten hat, den der Entwickler vor Monaten mit einigen kuriosen Anmerkungen veröffentlicht hat.

Unter anderem verlierst du jetzt nicht mehr deinen letzten Fang, wenn du beim Angeln vor Erschöpfung ohnmächtig wirst, und es wurden zusätzliche Dialoge für deinen Ehepartner im Spiel hinzugefügt. Und natürlich gibt es weitere Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen bei der Sprachlokalisierung.

Die Patchnotes für Stardew Valley Patch 1.6.14 sind eine sehr kurze Liste, daher stellen wir sie euch im Folgenden vor.

Patchnotes für Stardew Valley 1.6.14 auf dem PC