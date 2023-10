Stardew Valley trifft Spirited Away in Spirittea nächsten Monat

HQ

Wir verfolgen die Entwicklung von Spirittea seit der Ankündigung im Juni. Dieses Abenteuer scheint die Stardew Valley-Formel mit der Idee zu vermischen, ein Hotel am Meer für ruhelose Geister zu betreiben, genau wie im Studio Ghibli-Meisterwerk Spirited Away - alles mit herrlicher Pixelgrafik.

Wann können wir es also spielen? Dies wurde nun in einem langen Video enthüllt, das viel von dem zeigt, was wir in diesem gemütlichen Abenteuer tun können, das sich stark an japanische Traditionen und Design anlehnt. Spirittea feiert am 13. November Premiere und wird für PC, Switch und Xbox veröffentlicht, und es ist sogar ab Tag 1 im Game Pass enthalten, wenn Sie es ausprobieren möchten.