Stardew Valley trifft auf Resident Evil in einem unheimlichen neuen Indie-Hit Besmirch

Besmirch wird als ungewöhnliche Mischung aus Stardew Valley und Resident Evil beschrieben, was im Grunde bedeutet, dass Landleben, Landwirtschaft und Kleinstadtaufgaben mit einem viel düstereren Survival-Horror-Erlebnis kollidieren. Das Spiel spielt in der abgelegenen Stadt Besmirch, wo du die Rolle eines neu angekommenen Landarbeiters annimmst und versuchst, ein Leben zu überleben, das zu gleichen Teilen aus Landwirtschaft, Kochen, lokalem Elend und Dingen besteht, die nach Einbruch der Dunkelheit herauskriechen.

Das Spiel wurde von Gangru Games entwickelt und von 2 Left Thumbs veröffentlicht und ist jetzt im Early Access auf Steam verfügbar. Laut Screen Rant ist es auch bei den Spielern stark gestartet, mit ausschließlich positiven Nutzerbewertungen zum Zeitpunkt des Schreibens. Sehen Sie sich unten einen Trailer zum Spiel an:

Auf den ersten Blick klingt es vielleicht wie ein weiteres niedliches Farmspiel, aber hier scheint der Stall deutlich mehr Probleme zu haben als nur eine schlechte Ernte. Besmirch ist jetzt für den PC über Steam erhältlich.

Ist das etwas, das du mitnehmen wirst?