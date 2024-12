Stardew Valley erreicht 41 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Stardew Valley, das Indie-Juwel, das Millionen von Menschen die Freuden des Bauernlebens bescherte, hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Bis Dezember 2024 wurden über 41 Millionen Exemplare auf allen Plattformen verkauft. Die Entwicklung des Spiels von einem Leidenschaftsprojekt zu einem globalen Phänomen wurde von Solo-Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone entwickelt und ist nichts weniger als außergewöhnlich. Die Spieler strömen weiterhin in Scharen nach Pelican Town, um die herzerwärmende Mischung aus Landwirtschaft, Erkundung und charaktergesteuerten Geschichten zu erleben.

Laut der Website des Spiels liegt die PC-Version mit 26 Millionen verkauften Exemplaren an der Spitze, während die Nintendo Switch mit ihrem tragbaren Charme weitere 7,6 Millionen Exemplare ausmacht. Andere Plattformen wie PlayStation und Xbox teilen sich den Rest, was die universelle Anziehungskraft des Spiels unterstreicht. Dieser Erfolg kommt acht Jahre nach der Veröffentlichung im Jahr 2016 und beweist, dass ein tiefes Engagement für Qualität und kontinuierliche Updates die Spieler noch lange nach der Veröffentlichung beschäftigen kann.

Das Update 1.6 des Spiels, das im November veröffentlicht wurde, hat dem Spielerlebnis neue Ebenen hinzugefügt und hält sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge bei der Stange. Darüber hinaus ist Stardew Valley in modernen Spielen nach wie vor eine Seltenheit – mit großen kostenlosen Updates, ohne auf kostenpflichtige DLCs zurückgreifen zu müssen. Da Barone das Spiel immer noch aktiv unterstützt, während er an seinem nächsten Projekt, Haunted Chocolatier, arbeitet, sind die Fans optimistisch, was die Zukunft bringt. Wird der Erfolg von Stardew Valley mehr Indie-Entwickler dazu inspirieren, ihre Träume zu verfolgen?

Was war dein Lieblingsmoment in Pelican Town?