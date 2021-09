Stardew Valley: Entwicklung möglicherweise abgeschlossen

HQ

Es sieht so aus, als hätte Stardew Valley das Ende seines Entwicklungszyklus erreicht. Der Schöpfer des Spiels, Eric Barone, sprach in einem Livestream darüber, dass er sich mittlerweile auf sein nächstes Spiel konzentriere: "Ich sage nicht, dass es ein weiteres Stardew-Valley-Update geben wird. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal. Im Moment konzentriere ich mich auf mein nächstes Spiel. Also sehen wir mal."

Es wurde nicht erwähnt, was dieses nächste Spiel sein würde, aber während des Streams bemerkte Barone, dass er es "ziemlich bald ankündigen" könnte. Der Indie-Entwickler erwähnte, dass es sich dabei um ein weiteres Pixelspiel handle, das aus einer Top-Down-Perspektive gespielt werde. Ein weiteres Landwirtschaftsabenteuer sollen die Menschen nicht erwarten, also wird es wahrscheinlich keine Fortsetzung von Stardew Valley.

Stardew Valley erscheint 2016 und Barone unterstützte den Titel nach der Veröffentlichung jahrelang mit kostenlosen Updates. Mods unterstützt das Game ebenfalls, der Strom an Inhalten reißt also selbst im Fall der Fälle nicht vollends ab.

Quelle: Eurogamer.