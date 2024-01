Stardew Valley Das Update 1.6 wird größer sein als erwartet, und ConcernedApe sagt, dass es im Jahr 2024 veröffentlicht wird

HQ

Es gab schon immer Gemeinschaften von treuen Spielern, die im Laufe der Jahre immer wieder das gleiche Spiel genossen haben. Entweder, weil es sich um ein Spiel handelt, das sich ständig weiterentwickelt, erweitert oder auf das Multiplayer-Modell ausgerichtet ist. Wir sehen das oft in MMOs, in bestimmten Shootern und sogar in Sandbox-Spielen wie Minecraft. Aber es gibt auch Spiele, die zu Hause sind. Und wenn man dachte, es könnte nicht mehr größer werden, überraschen sie einen. Das ist der Fall bei Stardew Valley.

Die Lebenssimulation von Eric 'ConcernedApe' Barone steht auf den meisten Plattformen immer an der Spitze der meistverkauften Spiele, obwohl sie 2016 veröffentlicht wurde. Jetzt, da der Schöpfer eine Pause von der Entwicklung seines nächsten Spiels, Haunted Chocolatier, einlegt, hat er beschlossen, dem Entwicklerteam beizutreten, um am Update Stardew Valley 1.6 zu arbeiten.

Barone hat uns einige Einblicke in das gegeben, was in 1.6 kommen wird, aber es scheint, dass seine Pläne im Laufe der Monate gewachsen sind. Laut seinem letzten Twitter-Post hat das Update "am Ende einen etwas größeren Umfang erreicht als ursprünglich geplant. Ich habe jedoch einige wichtige neue Inhalte hinzugefügt und es befindet sich in einer Phase der Fehlerbehebung und des Feinschliffs, bis es zur Veröffentlichung bereit ist. Danke für eure Geduld - es wird Spaß machen, allen beim Spielen zuzusehen!"

Der Entwickler antwortet wie üblich auch persönlich auf die Fans im selben Thread, in dem er nachdrücklich erklärt, dass das Update im Jahr 2024 veröffentlicht wird, dass es kostenlos sein wird und dass er jedem empfiehlt, eine neue Speicherdatei zu erstellen, um alle Änderungen und Verbesserungen im Kontext zu erleben.