Stardew Valley: ConcernedApe schenkt euch Spielversion 1.5 zu Weihnachten

Viele Entwickler brüsten sich regelmäßig damit, dass sie ihre laufenden Projekte "mit dem bis dato größten Update" versehen, was in aller Regel völliger Quatsch ist. Entwickler ConcernedApe behauptet das nun ebenfalls und obwohl wir den Wahrheitsgehalt dieser Aussage nicht final überprüfen können, überzeugt uns ein grober Blick auf die vollständigen Patch-Notes (gekürzte Fassung ohne Spoiler) von Stardew Valley Version 1.5, um dem Team von Eric Barone zu glauben.

Das neue Content-Update behebt Bugs, überarbeitet Spielmechaniken und Items, wägt die Spielbalance von verschiedenen Dingen ab, schätzt unsere Zeit mehr wert und führt zahlreiche Neuerungen in das beliebte Farming-Spiel ein. Viele dieser Dinge zielen auf die spätere Spielerfahrung ab, wie Dekorationen für das Haus oder höhere Belohnungsstufen bei Wettbewerben. Seid ihr noch nicht an diesem Punkt angelangt, könnt ihr euch auf viele weitere Überraschungen freuen: Neue Charaktere, Ereignisse, Aufgaben und jede Menge kleiner Details an allen Ecken und Enden.

Gleichzeitig haben die Entwickler dafür gesorgt, dass sich selbst der (Neu-)Anfang lohnt, da ihr bei der Erstellung eines neuen Spiels viele zusätzliche Optionen festlegen könnt. Im Charaktereditor gibt es weitere Frisuren, es gibt Randomizer-Optionen für die Mine und Wettbewerbe, darüber hinaus können erfahrene Spieler ihr Abenteuer in einem neuen Strand-Biom beginnen, wo die Landwirtschaft aufgrund des porösen Bodens erschwert wird.

Stardew Valley unterstützt neuerdings auch Splitscreen, ihr müsst zum Aktivieren des Multiplayers nur eine Hütte bauen und dort den entsprechenden Reiter aufrufen. In den Einstellungen könnt ihr anschließend weitere Anpassungen am Bildschirm vornehmen, aber das bekommen die versierten Spieler unter euch schon hin. Einige Modder hatten außerdem bereits Gelegenheit, ihre bekannteren Mods teilweise auf v1.5 aufrüsten - einige werden aber nicht funktionieren.

Auf dem PC könnt ihr Spielversion 1.5 auch direkt herunterladen, das Update ist auf Steam live. Wer auf einer Konsole spielt, muss sich laut den Entwicklern noch etwas gedulden. ConcernedApe geht davon aus, dass die Aktualisierung Anfang des kommenden Jahres auf den meisten Plattformen ausgeliefert wird. Auf mobilen Geräten gibt es hingegen noch keine genauen Informationen dazu, wann das Update verfügbar wird.