StarCraft-Shooter, der von Blizzard im September auf der BlizzCon enthüllt wurde

Wir erwarten, dass 2026 ein großes Jahr für Xbox wird, um mit seinem 25-jährigen Jubiläum zusammenzufügen, aber offensichtlich könnte es auch ein ziemlich großes Jahr für eine seiner Tochtergesellschaften werden, nämlich Blizzard. Ein neuer Bericht von Windows Central, der frühere Behauptungen von Jason Schreier von Bloomberg in seinem Buch Play Nice: The Rise, Fall, and Futuire of Blizzard Entertainment ausbaut, besagt, dass wir imBlizzCon September 2026 den kalifornischen Entwickler mit vielen vielversprechenden Dingen sehen könnten, darunter eine Schlagzeile, die wieder das Rampenlicht auf eine seiner berühmtesten Serien lenkt.

Der große Punkt ist, dass ein StarCraft Shooter das Hauptprojekt sein könnte, das auf der Messe vorgestellt wird, wobei der Bericht behauptet, dass es sich um einen Third-Person-Shooter handelt, vielleicht mit Open-World-Elementen, wenn man einer Stellenanzeige Glauben schenkt.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass das große Ereignis, das heutzutage nur selten und nicht mehr jährlich wie früher stattfindet, auch der Ort sein wird, an dem die nächste Diablo IV Erweiterung präsentiert wird (es sei daran erinnert, dass Lord of Hatred im April erscheint), ebenso wie die World of Warcraft 's The Last Titan Erweiterung.

Es wird zweifellos auch Neuigkeiten von Overwatch 2 und Heartstone geben, wobei dies eher traditionelle und weniger umfangreiche Informationen sein könnten, die mit frischen und aktualisierten Inhalten der laufenden Spiele zusammenfallen.