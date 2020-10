Starcraft II ist fertig entwickelt, keine neuen Inhalte geplant

Blizzard hat nach über zehn Jahren beschlossen, die fortlaufende Weiterentwicklung von Starcraft II zu beenden. In einem Blog-Beitrag verabschieden sich die Entwickler mit der Aussicht, dass keine weiteren kaufbaren Inhalte, wie War Chests und Commanders, mehr entwickelt werden sollen. Die saisonalen Aktualisierungen werden jedoch am Leben erhalten, immerhin soll die E-Sport-Szene in Zusammenarbeit mit den Organisationen ESL und GSL weiterhin unterstützt werden.

"Wir werden Starcraft 2 weiterhin auf die gleiche Weise unterstützen, wie bei unseren früheren langjährigen Spielen, darunter Brood War. Dabei werden wir uns hauptsächlich auf das konzentrieren, was unseren Kern- und kompetitiven Communities am wichtigsten ist. Das bedeutet, dass wir nicht zusätzliche zum Kauf stehende Inhalte, wie Commanders und War Chests, produzieren werden, aber wir werden weiterhin Saisons [ausrollen] und in der Zukunft notwendige Balance-Korrekturen durchführen."

Das ist das Ende einer Ära für Starcraft II, das im Laufe der Jahre Tausende von Entwicklern hatte. Die meisten hochrangingen Führungspersönlichkeiten haben das Unternehmen allerdings mittlerweile verlassen, um zu anderen, externen Produktionen zu wechseln.