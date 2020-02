Starcraft Ghost taucht plötzlich in einem unveröffentlichten Entwickler-Build wieder auf

Bevor Activision die Starcraft-Serie einstampfte, arbeitete Blizzard lange Zeit an einem Third-Person-Shooter im Sci-Fi-Universum des Franchise. Dieses Projekt wurde zwar bereits vor Jahren abgebrochen, doch am Wochenende ist Starcraft Ghost plötzlich in Form eines Gameplay-Videos wieder aufgetaucht. Das Material basiert wohl auf der internen Präsentation eines frühen Entwicklungs-Builds und wir sehen darin die ehemalige Terra-Dominion-Agentin Nova, die als Geheimagentin durch eine unterirdische Basis läuft. Wer sich an die alten Zeiten zurückerinnern möchte, dem empfehlen wir dieses Video auf Youtube - bedenkt jedoch, dass dieses Vorhaben offiziell abgebrochen wurde. Der Inhalt soll wohl vor einiger Zeit anonym an verschiedenen Xbox-Gruppen gesendet worden sein.