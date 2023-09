Starbreeze gibt ein Update zum Payday-Film

HQ

Während der letzten Gamescom Opening Night Live-Show veröffentlichte Starbreeze einen Live-Action-Trailer für Payday 3, der zeigte, wie die Payday-Gang ihre üblichen Tricks aufführte. Als wir während unserer Zeit in Deutschland die Gelegenheit hatten, Payday 3 zu spielen und mit dem Global Brand Director von Starbreeze, Almir Listo, zu sprechen, beschlossen wir, die wirklich wichtige Frage zu stellen: Wann kommt der Payday-Film heraus?

Listo erzählte uns: "Ja, also haben wir einen fünfminütigen Live-Action-Trailer veröffentlicht, den wir Anfang des Frühjahrs aufgenommen haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das Team hatte viel Spaß dabei. Und es ist wirklich eine Hommage an Payday 2, oder? Wir haben das vor 10 Jahren gemacht, und es ist ein paar Jahre her, dass wir das letzte Mal gemacht haben."

Listo fuhr fort: "Und das alles hängt mit der Tatsache zusammen, dass wir Anfang des Jahres angekündigt haben, dass wir ein Studio sind, oder? Starbreeze Entertainment gab bekannt, dass wir einen Film oder eine TV-Show zusammen mit einer Firma namens Stockholm Syndrome machen wollen. Wir untersuchen es derzeit. Aber so wie es aussieht, will die Community, dass es passiert. Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass es in welcher Form auch immer es passieren wird, es so gut wie möglich sein wird."

Es sieht zwar nicht so aus, als ob der Payday-Film nahe dran ist, aber er ist immer noch auf dem Radar von Starbreeze, also wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis wir mehr über das Projekt erfahren.

Bevor Payday 3 am 21. September 2023 für PC und Konsolen erscheint, solltet ihr euch unten das vollständige Interview mit Listo ansehen, um mehr über das Spiel zu erfahren, wie Starbreeze erwartet, dass Game Pass es in neue Höhen katapultieren wird, und wie es war, mit Ice-T zu arbeiten.