Star Wars Zero Company Veröffentlichungsdatum wurde geleakt, angeblich für Ende August angesetzt

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Es wurde bestätigt, dass das Summer Game Fest Showcase am 5. Juni der Ort sein wird, an dem wir mehr über den kommenden Strategietitel von Bit Reactor erfahren werden, Star Wars Zero Company. Vielleicht hatten Sie auf weitere Nachrichten zum Star Wars Day Anfang Mai gehofft, aber das war letztlich nicht der Fall. Glücklicherweise wird die Wartezeit nicht mehr lange sein.

Was wir von der Präsenz von Star Wars Zero Company beim Summer Game Fest erwarten sollten, so sieht es so aus, als würde das Veröffentlichungsdatum des Spiels bekannt gegeben werden. Wir sagen das, da der berüchtigte Leaker Dealabs einen neuen Bericht veröffentlicht hat, der behauptet, das Spiel werde am 27. August debütieren, die Bestätigung wird morgen Abend veröffentlicht.

Es wird außerdem behauptet, es werde zwei Editionen des Spiels geben, mit einer Standard-Edition für 49,99 $ auf dem PC und 59,99 $ für Konsolen, sowie einer Deluxe Edition, die jeweils 10 $ mehr kostet. Es ist unklar, was die teurere Edition des Spiels bieten wird.

Bleiben Sie dran für weitere Informationen, denn offensichtlich wird Bit Reactor eine große Rolle bei der morgigen Veranstaltung spielen.