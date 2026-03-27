Star Wars Zero Company bietet genug Geschichte, um es ebenso sehr zu einem RPG wie zu einem Strategiespiel zu machen

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Als wir zum ersten Mal Star Wars Zero Company betrachteten, war es unglaublich einfach, auf das rundenbasierte Trupp-Kampfsystem sowie auf den ehemaligen Firaxis-Entwicklungsleiter zu verweisen und zu sagen, dass es einfach nur Star Wars XCOM ist. Dies ist, obwohl größtenteils wahr, nicht die Summe von Star Wars Zero Company s Gesamtheit. Keineswegs.

PC Gamer hat kürzlich Zeit mit dem Spiel verbracht und die Trennung zwischen Hauptstory und Nebenmissionen hervorgehoben. In der Hauptgeschichte springst du von taktischen Kampfbegegnungen und erlebst Third-Person-Erkundungsbereiche, was es dir ermöglicht, dich noch mehr in diese spezielle Clone Wars-Geschichte einzutauchen.

Zurück in deiner Heimatbasis kannst du auch mit deinen Hauptteamkameraden sprechen, was sehr Mass Effect ist, sowie an einigen Nebenaktivitäten wie dem Informationssammeln teilnehmen. "Wir wollten das Gefühl einfangen, eine Nachrichteneinheit zu leiten", sagte der leitende Operationsdesigner Grayson Scantlebury. "Ich habe viel Zeit damit verbracht, Bücher durchzublättern oder auf Wookieepedia zu gehen und zu sagen: 'Okay, ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Welcher Planet macht in der Klonkriegs-Ära Sinn, dass ich diese Geschichte erzählen könnte?' Oder umgekehrt: Ich stöbere einfach durch und frage mich: 'Was ist zu dieser Zeit auf Bespin oder Lothal passiert?' "

Die Erzählung des Spiels stammt von Aaron Contreras, dem Hauptanführer der Star Wars Jedi-Spiele, daher sollte es uns nicht überraschen, dass dieser Titel offenbar mehr narrative Tiefe bietet als ein XCOM-Spiel. Du kannst deinen Protagonisten, Hawks, nach Belieben anpassen, und während du deine Crew versammeln, wächst Reibung, die offenbar an die Begleiterdialoge aus Spielen wie Mass Effect und Baldur's Gate III erinnert.