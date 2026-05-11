Star Wars Zero Company bewertet, Veröffentlichungsdatum wird bald angekündigt

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Star Wars Zero Company, das Spiel, das scheinbar alles kombiniert, was wir aus Sci-Fi-Spielen wie XCOMs Tactics und den Begleitern von Mass Effect lieben, wurde sowohl vom koreanischen Gremium GRAC als auch vom amerikanischen ESRB bewertet, was darauf hindeutet, dass eine Veröffentlichungsfrist bald bevorsteht.

Die Bewertungen sowohl von GRAC als auch von ESRB sind ziemlich ähnlich. Das südkoreanische Board empfiehlt das Spiel für p[layers 15 und höher) wegen einer "realistischen Darstellung von Gewalt" und "vulgärer Sprache". Die ESRB bewertet es mit T für Teen, ohne dass auf der GRAC-Website eine Beschreibung angegeben ist. Da die meiste Gewalt aus Lasern und Lichtschwertern statt Blut und Gewalt bestehen wird, sind diese Bewertungen zu erwarten.

In der Regel geschieht ein Spiel, das von mehreren Gremien bewertet wird, einige Monate bevor es veröffentlicht wird. Das ist nicht immer der Fall, aber das Muster ist auffällig. Daher könnte es sein, dass Star Wars Zero Company dieses Jahr beim Summer Game Fest wieder auftaucht, mit einem Veröffentlichungstermin, an den wir uns festhalten können, um dieses Mashup erfolgreicher Sci-Fi-Subgenres zu spielen.