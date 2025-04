Star Wars Zero Company angekündigt wurde, wird im Laufe dieser Woche vollständig enthüllt

Wir waren in den letzten Jahren mit Star Wars Videospielen gesegnet, denn ob es sich um intensive Piloten-Action in Star Wars: Squadrons, herausfordernde Action-RPG-Schlachten in Star Wars Jedi: Fallen Order und Survivor, familienfreundlichen Plattform-Spaß in Lego Star Wars: The Skywalker Saga oder sogar Open-World-Action-Abenteuer in Star Wars Outlaws handelt, es ist für jeden etwas dabei. Bald wird dies weiter ausgeweitet, da das lange gemunkelte rundenbasierte Einzelspieler-Taktikspiel des Entwicklers Bit Reactor Star Wars jetzt bestätigt wurde.

Es wird als Star Wars Zero Company bekannt sein, und wir werden tatsächlich viel mehr vom Spiel zu sehen bekommen und viel mehr darüber zu früh erfahren, da es während der Star Wars Celebration -Events an diesem Wochenende in Japan einen speziellen "ersten Blick" erhalten wird.

Der Showcase findet am 19. April um 8:30 Uhr BST / 9:30 Uhr MESZ statt, und bevor es soweit ist, haben wir noch nichts Ganzes über das Spiel hinzuzufügen. Abgesehen davon, dass wir die Schlüsselgrafiken unten sehen, sind wir auch informiert:

"Rekrutiere ein unkonventionelles Team von Agenten und setze sie auf Missionen ein, die in der weit, weit entfernten Galaxis in Star Wars Zero Company einzigartig sind!"

Die Charaktere in der Schlüsselgrafik werden auch als "nur ein paar Mitglieder der Elitetruppe unter deinem Kommando " beschrieben, was bedeutet, dass wir uns mit dem Cassian Andor aussehenden Kerl vorne und in der Mitte, dem Lichtschwert schwingenden Jedi (?) hinter ihm, dem Astromech-Droiden, dem Mandalorianer, der wahrscheinlich ein Kopfgeldjäger ist, dem vom Kampf gezeichneten Clone Soldaten, Und der sehr ungewöhnliche andere Kerl ganz links, auf den wir uns keinen Reim machen können.

Freuen Sie sich auf Star Wars Zero Company ? Das Spiel wird an einem unbestimmten Datum für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.