Star Wars wird ein digitales Sammelkartenspiel für PC und mobile Geräte haben

HQ

Bist du ein Fan von Sammelkartenspielen und magst du Star Wars? Wenn die Antwort auf eine oder beide Antworten ja ist, haben wir großartige Neuigkeiten für Sie.

Lucasfilm Games hat mit Zero36 Studio und CCG Lab zusammengearbeitet, um ein neues digitales Sammelkartenspiel für Star Wars zu entwickeln. Das Spiel konzentriert sich sowohl auf den klassischen TGC-Wettbewerb und das Kampfsystem als auch auf das Sammeln von Karten, die von einer weit, weit entfernten Galaxie inspiriert sind. In der Pressemitteilung äußerten sich sowohl der CEO von CCG Lab als auch von Zero36 Studio wie folgt zum Projekt:

"Als bahnbrechendes Spieleentwicklungsstudio bringt CCG Lab eine tiefe Quelle an Kreativität und Leidenschaft in dieses Projekt ein", sagte Cory Jones, CEO von CCG Lab. "Unsere Mission ist es, ein Erlebnis zu schaffen, das den Nervenkitzel, das Abenteuer und das Herz von Star Wars einfängt – ein Spiel, das sofort vertraut und dennoch ständig überraschend wirkt. Gemeinsam mit Zero36 Studio und Lucasfilm Games schaffen wir etwas wirklich Aufregendes für Spieler und Fans gleichermaßen – ein Erlebnis, das die Freude am Spielen in der weit, weit entfernten Galaxie feiert."

Zero36 Studio kann seinerseits auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und umfassende Expertise in wettbewerbsfähigen Spielprodukten zurückblicken. "Die Möglichkeit, ein Spiel für die Star Wars-Galaxie zu entwickeln, ist eine große Ehre für unser Studio", sagte Hades Lu, Leiter des Zero36 Studios. "Unser Team widmet sich der Schaffung einer immersiven Reise, die dem Star-Wars-Erbe würdig ist – eine, von der wir fest glauben, dass sie die Herzen der Fans in der ganzen Galaxie erobert wird."

Wie erwartest du dieses kommende Star Wars digitale Kartenspiel?