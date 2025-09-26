Star Wars: Visions zeigt im Trailer zu Staffel 3 ein völlig neues Lichtschwert

HQ

Neun Anime-Studios haben ihre eigenen Interpretationen des Star Wars-Universums zusammengebracht, und nächsten Monat werden wir eine neue Staffel des Animationshits Star Wars: Visions sehen. Visions deckt verschiedene Zeitalter und Schauplätze aus dem Star Wars-Universum ab und wurde oft für seine interessanten, mundgerechten Blicke auf eine weit, weit entfernte Galaxie gelobt.

Im Trailer unten erhalten wir einen Blick auf die kommende Saison, die am 29. Oktober erscheint. Der wandernde Fremde aus der allerersten Episode der Serie scheint zurück zu sein, diesmal gegen einen Sith mit einem mehrklingenigen Lichtschwert, das anders ist als alles, was wir bisher gesehen haben.

Der Trailer enthält viele ikonische Bilder aus Star Wars, gemischt mit den Stilen von David Production, Wit Studio, Trigger, Polygon Pictures, Project Studio Q und mehr, was Star Wars ein wenig Frische verleiht und zeigt, dass dieses Universum viel größer ist als die Skywalker-Saga.