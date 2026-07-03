Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi: Eine Reise in eine weit, weit entfernte Galaxis, lange nach der Skywalker-Saga

Da The Mandalorian & Grogu nun schon eine Weile im Kino läuft, interessiert euch vielleicht, was die nächste große neue Star-Wars-Produktion sein wird. Es stellt sich heraus, dass wir zum Anime-Visions-Format zurückkehren, allerdings nicht für eine Sammlung separater Kurzgeschichten, sondern für eine groß angelegte Anime-Serie, die einem Handlungsstrang gewidmet ist.

Die Serie ist unter dem Titel Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi bekannt und befasst sich mit der Star-Wars-Geschichte weit über die Zeit der Skywalker-Saga hinaus. Die Handlung spielt in einer Version einer weit, weit entfernten Galaxie, in der sowohl Jedi als auch Sith verschwunden sind, und nun erhebt sich eine neue Macht, um die Kontrolle über die Galaxie zu übernehmen. Es sieht wirklich so aus, als hätten wir einen weiteren Darth-Vader-ähnlichen Bösewicht in Erwartung, bis er sein Lichtschwert zündet und offenbart, dass er tatsächlich ein Jedi sein könnte ...? Unterdessen entwickelt der 'Held' eine rote Lichtschwertklinge, was in dieser Erzählung die Frage aufwirft, wer gut und wer böse ist.

Wie auch immer, was wir wissen, ist, dass Production I.G. diese Serie animiert hat (das gleiche Team hinter Ghost in the Shell), wobei Kenji Kamiyama als leitender Regisseur zurückkehrt, nachdem er zuvor einige Visions-Episoden geleitet hat. Was das Warum angeht, baut The Ninth Jedi tatsächlich auf einer Geschichte auf, die bereits in den Bänden 1 und 3 von Visions vorgestellt wurde, was bedeutet, dass dies auch die erste Kurzgeschichte ist, die zu einem eigenständigen, groß angelegten Serienevent ausgeweitet wurde.

Was das Premierendatum für The Ninth Jedi betrifft, so erscheinen alle Episoden der Anime-Serie am 5. August auf Disney+, und unten sieht man den auffälligen Trailer.