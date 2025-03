Star Wars veröffentlicht ab nächstem Monat wöchentlich limitiertes Merch

HQ

Obwohl wir noch weit über einen Monat vom 4. Mai, dem AKA Star Wars Day, entfernt sind (ich denke, Star Trek versucht auch, diesen Tag für sich zu beanspruchen), scheint Disney sich frühzeitig auf die Feierlichkeiten vorzubereiten. Nächsten Monat wird ein neues Merchandise enthüllt, mit wöchentlichen Drops in limitierter Auflage.

Wie Variety berichtet, wird eine "Be With You"-Kollektion am 4. Mai im Disney Store und in den Disney Parks landen, aber zuvor werden ab dem 11. April wöchentliche Drops im Disney Store eingeführt.

Der 18. April markiert anscheinend eine der größeren Markteinführungen, denn an diesem Tag enthüllt Disney seine Hoth-Kollektion, die vom verschneiten Planeten aus Das Imperium schlägt zurück inspiriert ist. Der Drop vom 11. April ist die Ender Droids-Sammlung, die Gegenstände enthält, die von C-3PO und R2-D2 inspiriert sind.

Wirst du dir diesen Star Wars Merch ansehen?

