Star Wars- und Marvel-Darsteller Ben Mendelsohn will unbedingt Doctor Doom spielen

Ben Mendelsohn ist für seine schurkischen Rollen in mehreren großen Franchises bekannt geworden. Angeführt wird das Rudel wahrscheinlich von seiner Version von Orson Krennic in der Star Wars -Welt, aber er war auch ein großartiger Bösewicht in Ready Player One, versuchte sich am Sheriff of Nottingham in Robin Hood und spielte sogar den ungezogenen Geschäftsmann, der im Wesentlichen Banes Angriff auf Gotham City in The Dark Knight Rises finanzierte. Dies kommt natürlich zusätzlich zu der Rolle des Skrull Talos in Marvel Cinematic Universe hinzu, einem Charakter, der kein Bösewicht ist, aber zeigt, dass er Erfahrung in der Arbeit im MCU hat.

Jetzt, da Talos' Schicksal in Stein gemeißelt zu sein scheint, hat sich Mendelsohn mit GQ zusammengesetzt, um zu verraten, dass die eine Rolle, die er wirklich, wirklich spielen möchte, ein weiterer Bösewicht ist, und zwar ein sehrMarvel großer.

Auf die Frage, ob er gerne zu Star Wars oder Marvel zurückkehren würde, sagte Mendelsohn: "Ich würde fast meine Augen und Zähne dafür geben, Doctor Doom zu spielen. Ich denke, Doctor Doom ist die großartige, ungelesene Marvel-Figur, die gemacht werden könnte und sollte."

Es ist unklar, wer der Hauptbösewicht desThe Fantastic Four kommenden Films sein wird, aber wir wissen jetzt, wer die First Family bilden wird. Vielleicht kann Mendelsohn der erste sein, der sie auf die Probe stellt?