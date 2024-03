Star Wars- und Gremlins -Synchronsprecher Mark Dodson ist im Alter von 64 Jahren verstorben

Mark Dodson, der vor allem für seine Synchronrollen in Gremlins und Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter bekannt ist, ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Tragischerweise war Dodson zum Zeitpunkt seines Todes in Evansville, Indiana, um Fans auf der Horror Con zu besuchen, und starb an einem Herzinfarkt.

Dodsons Talentagentur, Stellar Appearances, teilte folgendes Statement auf Facebook:

"Mark arbeitete an Dutzenden von Filmen, Videospielen, Werbespots und Werbespots und fügte jedem Charakter und jedem Drehbuch, das er berührte, seine einzigartige Stimme und seinen einzigartigen Sound hinzu", heißt es in der Erklärung. "Mark liebte seine Fans wirklich und genoss es, sie auf Conventions auf der ganzen Welt zu treffen. Mark fühlte sich geehrt, in den letzten Jahrzehnten in Dutzende von Ortsgruppen der Star Wars 501st Legions aufgenommen worden zu sein."

Wie in der obigen Erklärung erwähnt, hat Dodson sein Gesangstalent im Laufe der Jahre mehreren Videospielen geliehen. Zu diesen Spielen gehörten Ghostrunner II, Bendy and the Dark Revival, Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Ghostrunner. Seine bekanntesten Rollen waren jedoch in Star Wars und Gremlins, wo er Mogwai und Jabba the Hut's Hofnarr Salacious Crumb seine Stimme lieh.