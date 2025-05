Star Wars und Destiny 2 werden später in diesem Jahr aufeinandertreffen

Im Rahmen des großen Destiny 2 Informations-Blowouts enthüllte Bungie gestern nicht nur eine Vielzahl von Neuigkeiten über die nächste Erweiterung des Dauerbrenners, sondern präsentierte auch die Erweiterung, die folgen wird. Diese wird unter dem Namen Renegades bekannt sein und am 2. Dezember starten, und es ist besonders aufregend, da sich die Sci-Fi-Serie mit Star Wars überschneidet.

Laut dem großen Ankündigungsartikel ist Renegades "vom legendären Star Wars-Universum inspiriert" und anscheinend "verschmilzt es die unverwechselbare Erzählweise und das Gameplay von Destiny mit Themen und Elementen, die aus dem kultigen Sci-Fi-Franchise stammen".

Uns wurde gesagt, dass dieses Kapitel neue Charaktere, innovative Aktivitäten, weiterentwickelte Mechaniken und mehr einführen wird, aber die Einzelheiten werden im Moment noch ziemlich geheim gehalten. Was wir dem Enthüllungstrailer nach zu urteilen wissen, ist, dass Renegades Waffen mit Star Wars -Themen wie Blaster und Lichtschwerter einführen und uns anscheinend auch auf einen staubigen Wüstenplaneten (tat) entführen wird...

Ansonsten wurde auch ein kosmetisches Bundle rund um Star Wars vorgestellt, das Rüstungsornamente zeigt, die für die drei spielbaren Klassen verfügbar sein werden. Wir wissen nun, dass Hunters in der Lage sein werden, sich nach General Grevious, Warlocks nach Kylo Ren und Titans nach Darth Vader zu stylen. Ja... Schauen Sie es sich unten in Aktion an.

Weitere Informationen zur Zukunft von Destiny 2 finden Sie in der neuesten Roadmap unten.