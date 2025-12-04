Star Wars und Columbia tun sich für eine von Endor inspirierte Kollektion zusammen

HQ

Der Bekleidungshersteller Columbia hat sich mit Star Wars für eine brandneue Kollektion zusammengetan, die nach dem Thema Forest Moon of Endor ist. Die rebellische Kollektion umfasst eine breite Palette von Produkten, von Jacken und Ponchos bis hin zu Schuhen und Decken, und es gibt sogar Ewok -style Einteiler für Kinder.

Einige der verschiedenen Gegenstände sind thematisch nach Kleidung gestaltet, die die verschiedenen Star Wars Helden während ihres Kampfes auf Endor getragen haben, da man einen Han Solo Trench Mantel und Gegenstände bekommen kann, die generischen Rebel militärischen Fraktionsausrüstungen ähneln, wie eine Cargo Jacket und eine Poncho.

Dann gibt es weitere allgemeine Gegenstände für diese Sammlung, sei es Kapuzenpullisse, Kappen, Flaschen und Rucksäcke sowie die bereits erwähnten Strampler, die Kinder in kleine Ewoks verwandeln werden (Schleifen und Schleudern nicht enthalten).

Die Kollektion wird am 11. Dezember für Columbia -Mitglieder im Angebot erscheinen, und da diese wie die robusten Kleidungsstücke des Herstellers hergestellt werden, sind die Preise ziemlich hoch, wobei Ponchos satte 400 Dollar kosten.

