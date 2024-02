Star Wars: The Phantom Menace kehrt im Mai in die Kinos zurück, um sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern

Da sein 25-jähriges Jubiläum immer näher rückt, kehrt Star Wars: The Phantom Menace am 3. Mai 2024 für begrenzte Zeit in die Kinos zurück. Die Ankündigung wurde von StarWars.com geteilt, zusammen mit einem wunderschönen neuen Poster des Künstlers Matt Ferguson.

Die dunkle Bedrohung kam am 19. Mai 1999 in die Kinos und war der Startschuss für eine neue Prequel-Trilogie von Filmen im Star Wars-Universum. Der Film mag die Fans spalten, aber er hat uns ikonische Momente wie Pod-Rennen, die Einführung von Jar Jar Binks und den absoluten Knaller Duel of the Fates geliefert.

Es ist nicht das erste Mal, dass "Die dunkle Bedrohung" auf die große Leinwand zurückkehrt. Im Jahr 2014 wurde der Prequel-Film zur Feier seines 15-jährigen Jubiläums in 3D gezeigt.